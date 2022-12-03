السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«جمعة» يستقبل سفير مصر بالسنغال ويؤكد حرص الأوقاف على تعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السفير خالد عارف سفير مصر لدى جمهورية السنغال، اليوم السبت، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، حيث دار الحديث حول جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف.

وخلال اللقاء هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السفير خالد عارف بمناسبة تعيين سفيرًا لجمهورية مصر العربية بدولة السنغال، متمنيًا له دوام التوفيق، مؤكدًا حرص وزارة الأوقاف المصرية على تعزيز العلاقات الطيبة مع دولة السنغال، حيث تدعم وزارة الأوقاف جامعة شيخ أنت ديوب بداكار باثنين من أئمة وزارة الأوقاف، ومعهد الوحدة للدراسات الإسلامية بداكار بإمامين من الأوقاف. 

كما أطلع وزير الأوقاف السفير خالد عارف على جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير دوليًّا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، والدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية، واستعدادات الوزارة لدعم المؤسسات الدينية بالسنغال سواء في مجال تدريب الأئمة، أم في مجال إيفاد بعض الأئمة والقراء خلال شهر رمضان، أم بتزويد مكتبات السنغال بإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة.

وقد أهدى وزير الأوقاف السفير خالد عارف نسخة من كتاب المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم مترجمًا إلى اللغة الفرنسية ، ومجموعتين من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير العربية و المترجمة باللغة الفرنسية متمنيًا له كل التوفيق.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السفير خالد عارف دولة السنغال الأوقاف نشر الفكر الوسطي مجال تدريب الأئمة

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