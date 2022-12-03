تنظيم ندوة بعنوان «تعزيز جهود العمل التطوعي» بتربية جامعة كفر الشيخ

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

نظمت كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، ندوة بعنوان "تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، بمشاركة وفد مؤسسة "حياة كريمة"، وهيام الطباخ، وإشراف الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر الجندي، عميد الكلية، والدكتور أميرة زايد، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رجاء غازي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبدالعزيز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وحضور طلاب من مختلف الفرق الدراسية.

يأتي ذلك تحت شعار "تعزيز جهود العمل التطوعي"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية واستكمالًا للنجاح الذي حققته الندوات التوعوية بالجامعات المصرية، والتي تنظمها مؤسسة "حياة كريمة".

وفي كلمته رحب الدكتور عميد الكلية، بالحضور، وقال إن الندوة تستهدف نشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الكلية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قري ومراكز الجمهورية.

وتضمنت الندوة عرض فيديو تعريفي عن المبادرة الرئيسية "حياة كريمة" توعية الشباب بالمبادرة واستعرض المحاضرون، إنجازات المبادرة منذ بدايتها في ٢٠١٩، واشتراك أكثر من ٢٣ منظمة حكومية ومجتمع مدني، وآلية العمل في القرى المستهدفة حتى إنجاز جميع الأعمال بها، والفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، والشباب والرياضة والزراعة والبيئة والري ومحور تبطين الترع والصرف الصحي ومياه الشرب ومحور بناء الإنسان ومحور التمكين الاقتصادي، وتمكن أهمية المتطوعين، وكيفية التطوع والاشتراك في هذه المبادرة الشاملة وأهميتهم كمتطوعين في كل قرية للتعرف على المستحقين في كل قرية، وتعريف المجتمع وفئاته من شباب ونساء وأطفال وشيوخ بحياة كريمة ومدى الاستفادة الواضحة في القرى.

وأوضح المتحدثون التعريف بالمشروع القومي لتطوير الريف المصـري "حياة كريمة" لطلاب كلية التربية، وإطلاعهم على الجهود التنموية المبذولة، مؤكدين أن مبادرة حياة كريمة أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر، والذي يهدف إلى إحداث تغيير جذري في حياة المواطنين الأكثر احتياجًا.