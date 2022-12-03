السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قادمة من أوروبا.. وصول 27 رحلة طيران لمرسى علم اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 27 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 70 رحلة دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت حتى نهاية الأسبوع.

وكشفت جداول رحلات اليوم وصول رحلتين من إيطاليا، و11 رحلة من بولندا، ورحلة من بلجيكا، 5 رحلات من ألمانيا، 3 رحلات من التشيك، رحلة من النمسا، ورحلة من هولندا، ورحلة داخلية، حيث كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية، المقرر أن تصل خلال الأسبوع إلى 70 رحلة بينها 4 رحلات داخلية، و66 رحلة أوروبية، قادمة من 9 دول أوروبية.

من ناحيته، أكد سامح جمعة، الخبير السياحي، لـ"الدستور"، أن القطاع السياحي يشهد نهضة وانتعاشة حقيقية، موضحًا أن الدولة دعمت القطاع وساعدت في فتح أسواق سياحية جديدة أمام القطاع السياحي المصري، لافتًا إلى أن الجنسيات الأوروبية هي الأعلى وصولًا لفنادق البحر الأحمر.

أسواق سياحية جديدة اسواق سياحية البحر الاحمر رحلات الطيران فنادق البحر الأحمر مطار مرسى علم

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المنصورة الجديدة

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