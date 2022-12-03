فحص طبى لـ أيمن أشرف قبل مشاركته فى تدريبات الأهلى

يخضع أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لفحص طبي يوم الإثنين ‏المقبل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي؛ للاطمئنان على حالته قبل مشاركته في التدريبات ‏الجماعية.‏

وخضع أيمن أشرف لبرنامج تأهيلي داخل النادي خلال الفترة الماضية عقب الفحوصات ‏الطبية التي أجراها خارج مصر، وقال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق إن ‏حالة اللاعب مطمئنة وسيشارك في التدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل بعد خضوعه لفحص ‏طبي أخير قبل المران للاطمئنان على حالته.‏

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق راحة، غدا الأحد، للاعبين على أن يستأنف الفريق ‏تدريباته يوم الإثنين المقبل ‏لمواصلة تحضيراته للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة التي تقام يوم ‏الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش ٢-١ في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ‏استاد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري، ورفع الأهلي رصيده إلى ‏‏١٢ نقطة من الفوز في أربع مباريات ويتصدر جدول ترتيب المسابقة.‏

«أبوعبلة» يكشف تطورات حالة «متولي» الطبية

محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بدأ المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق إن «متولي» أنهى البرنامج التدريبي والتأهيلي الخاص به بشكل جيد في إطار التعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها في معسكر المنتخب الوطني.

وأوضح أبوعبلة أن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية بعد الاطمئنان على حالته الطبية وأدائه لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم السبت، على ملعب التتش دون راحة بعد مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة ٢-١ في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة والمحدد لها الأربعاء المقبل في إطار منافسات دوري رابطة الأندية المصرية.