السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مجموعة السبع تحدد 60 دولارًا لبرميل النفط الروسى

النفط الروسي
النفط الروسي

نجحت دول مجموعة السبع وأستراليا، في وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه الجمعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كلام نهائى: مجموعة السبع تحدد 60 دولارًا للبرميل من النفط الروسى

 يأتي هذا في إطار الجهود الغربية لتشديد العقوبات على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا، وتهدف الخطوة إلى منع خسارة العالم بشكل مفاجئ للنفط الروسي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار الطاقة، فيما يبلغ سعر النفط الروسي نحو 65 دولارًا للبرميل، وهو أعلى من السقف الأوروبي، لذلك سيكون تأثير الإجراء الأوروبي محدودا على الأمد القصير.

مجموعة السبع أستراليا النفط الروسي مجموعة السبع تحدد 60 دولارا للبرميل من النفط الروسي الاتحاد الأوروبي البترول والغاز اسعار الطاقة

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المنصورة الجديدة

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