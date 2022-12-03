الشهر المريمي.. كل ماتريد معرفته عن شهر كيهك

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح الجمعة الـ9 من ديسمبر2022، لإستقبال شهر كيهك والمعروف بالشهر المريمي، والذي يعد أكثر الشهور تقديسًا لدي الأقباط.

أشهر أسماء «كيهك»

يعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من الشهور القبطية، ويتميز بعدة أسماء منها الشهر المريمي، وسبعة وأربعة، نظرًا لكثرة الطقوس والتسابيح المبهجة والسهرات الأسبوعية، والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، والذي خصصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لها كتابًا خاصًا في شهر كيهك والذي يسمى بـ الإبصلمودية الكيهكية.

- تسبحة الشهر المريمي

تقام صلوات الكيهكية مساء كل يوم من التاسعة مساء، وحتى السادسة صباح اليوم التالى، انتهاء صلاة القداس، ويذكر أن تسبحة الأحد التي تقام مساء السبت هى التسبحة الرئيسة طوال الأسبوع، ولها قراءات مميزة عن بقية الأيام، وتختلف عن بقية أيام الأسبوع التي تشترك جميعها في نفس الترتيب.

الأقباط يشاركون أسقف أسيوط في صلوات كيهك

وخلال شهر كيهك يشارك الأقباط الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، في صلوات التسبحة الكيهكية، إذ أعلنت إيبارشية أسيوط جدول تسبحة شهر كيهك، للأنبا يؤانس.

وطيلة شهر كيهك الذي يبدأ في 9 ديسمبر الجاري، وينتهي 6 يناير المقبل يزور الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، عدد من الكنائس داخل أسيوط والقاهرة والزيتون ونجع حمادي.

إذ يترأس الأنبا يؤانس أولى أيام التسبحة الكيهكية بدير السيدة العذراء مريم بدرنكة بأسيوط، فيما يترأس كل أربعاء صلوات التسبحة بكنيسة العذراء بالزيتون، على أن يترأس في 16 ديسمبر صلوات التسبحة بكنيسة السيدة العذراء بنجع حمادي.

ويقوم الأنبا يوأنس برحلة رعوية إلى دولة الإمارات، يوم الجمعة 23 ديسمبر، ويترأس خلال تلك الزيارة التسبحة بكنيسة العذراء مريم وأبو سيفين بالشارقة، ويعود الأنبا يؤانس إلى أسيوط في اليوم التالي ليصلي بكنيسة مارمرقس بأسيوط.

- مؤلف مدائح شهر كيهك

وقال القس تكلا نجيب إسرائيل، راعي كنيسة العذراء بأبو قرقاص، في كتابه «حياة أبو السعد الأبوتيجي مؤلف المدائح العربية»، أن أبو السعد الأبوتيجي، من مركز أبو تيج بأسيوط هومؤلف مدائح شهر كيهك، عاش في القرن 17 الميلادي كان ساحراً جباراً عالماً بأسرار السحر و خفاياه، حتى أنه في أحد المرات أراد أن يظهر للبطريرك جبروته وقوته.

موضحًا: فأمر الشياطين أن يصعدوا به " أبو السعد " إلي السماء فأطاعوه حتى وصلوا به إلى مكان لم يستطيعوا الصعود بعده وهم يحملونه فتركوه يسقط وفيما هو في طريقه إلى الأرض إذ بالسيدة العذراء قد حضرت، و حملته وأنزلته سليماً إلى الأرض و بعدها أعلن أنه سيتوب و لن يرجع للسحر مرة أخرى.

وتابع القس تكلا نجيب إسرائيل، بعد ذلك عدل عن رأيه و رجع لممارسة السحر مرة أخري فأصيب بالشلل وفي أحد المرات ظهرت له السيدة العذراء مرة أخري في حلم ،و أعلمته أنه سيشفي إذ ما ترك كتب السحر وآمن بالمسيح فلما استيقظ استدعى ابنه أمره أن يلقي بكتب السحر في البحر لأنه لم يكن يستطيع الحركة، فأخذ إبنه بعضها وألقاها و ترك البعض الآخر.

مختتمًا: ولما عاد ووجد أبو السعد أنه لم يشفى علم أن ابنه لم يلقيها كلها فأمره أن يذهب ويلقي بما تبقي في البحر، فلما ألقاها هاج البحر و حدث به غليان شديد حتى أنه خرج على الشاطىء بعد ذلك تم شفائه و أصبح شماساً و أخذ يؤلف مدائح كثيرة للعذراء مريم يمجدها فيها على ما فعلته معه، ونظم مدائح العذراء والملاك ميخائيل، ومنها 9 قطع عربية لتسبحة عشية احاد كيهك طبعت في كتاب "اللؤلؤة البهية في المدائح الروحية" سنة 1896م