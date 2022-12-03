السبت 03 ديسمبر 2022
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اقتصاد

وزيرا التموين والصناعة يفتتحان دورة «فوود أفريكا» ومعارض «باك بروسيس» الإثنين

جريدة الدستور

يفتتح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة يوم الاثنين فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات «فوود افريكا» وتنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى خلال الفترة من 5 لـ7 ديسمبر 2022 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 730 شركة تمثل 32 دولة بجانب دعوة 500 مشترى دولي.

وقالت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة كونسبت - الشركة المنظمة للمعرض – إن المعرض سيشهد افتتاح 3 فعاليات هامة تشمل معرض «باك بروسيس» للتعبئة والتغليف في دورته الثالثة إلى جانب معرض «فريش أفريكا» المتخصص في مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة لمعرض «تمور أفريكا» والمتخصص فى قطاع التمور ويتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كشريك استراتيجي، حيث من المقرر أن يشهد المعرض إطلاق إستراتيجية التمور المصرية التي أعدتها وزارة التجارة و الصناعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – الفاو.

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