الإثنين.. مجلس النواب ينظر تقرير لجانه بشأن 17 اقتراحًا برغبة من الأعضاء

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الإثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء.

وجاءت تلك الاقتراحات المدرجة في جدول أعمال جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع كالتالي:

1. العضو/ أحمد الشريف، بشأن إنشاء شبكة إنارة على الطريق بجوار ترعة ناصر بمنطقة بنجر السكر – حى العامرية – محافظة الإسكندرية.

2. العضو/ أحمد حمدي خطاب، بشأن تحويل أسلاك الضغط المتوسط وأسلاك الضغط العالى إلى كابلات أرضية بقرى مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

3. العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن تركيب (15) ماكينة صراف آلى (ATM) فى مدينة الجمالية – محافظة الدقهلية.

4. العضو/ الحسيني عيسى جلال، بشأن اعتماد الحيز العمرانى لمركز ومدينة صدفا والقرى والتوابع لها – محافظة أسيوط.

5. العضو/ إبراهيم أبوشعيرة، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى داخل مدينة الشيخ زويد تجمع أبو هولى داخل المدينة – محافظة شمال سيناء.

6. العضو/ سناء السعيد، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائى وإعدادى وثانوى بقرية الحبايشة – بمركز ساحل سليم – محافظة أسيوط.

7. العضوان/ جمال الشورى، سحر عيد، بشأن إنشاء مدرسة الجروالة الإعدادية الثانوية الرياضية – محافظة مرسى مطروح.

8. العضو/ أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن إحلال وتجديد مدرسة النجاح الابتدائية بطوخ الأقلام – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

9. العضو/ أحمد علي إبراهيم، بشأن إنشاء مجمع مدارس تعليمية بالأرض المعروفة باسم (الشيراتون) الواقعة بجوار أرض الأميرة نعمة التابعة لوزارة الزراعة بحى المرج – محافظة القاهرة.

10. العضو/ أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مبنى إضافى بمعهد على بن أبى طالب الابتدائى الأزهرى النموذجى الكائن بشارع التروللى بحى المرج – محافظة القاهرة.

11. العضوان/ إبراهيم عويس، درويش مرعى، بشأن إنشاء مراكز فحص للمقبلين على الزواج فى كل من الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالقناطر الخيرية وقليوب التابعين لمديرية الصحة – محافظة القليوبية.

12. العضو/ إبراهيم أبوشعيرة، بشأن رفع كفاءة الوحدة الصحية بقريتى الخروبة والشلاق وتزويدهما بالأدوات الصحية والكادر الطبى – محافظة شمال سيناء.

13. العضو/ أحمد على إبراهيم، بشأن تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بمنطقة بركة الحاج بحى المرج – محافظة القاهرة.

14. العضو/ بلال النحال، بشأن توفير جهاز علاج إشعاعى لمعهد الأورام بمدينة دمنهور – محافظة البحيرة.

15. العضو/ إيهاب أنيس، بشأن تحويل العيادات الخارجية بقرية السلامية بمركز أجا إلى وحدة طب أسرة أو مراكز طب حضرى – محافظة الدقهلية.

16. العضو/ أشرف الشبراوى، بشأن تحويل الوحدة الصحية بقرية نجير- مركز دكرنس محافظة الدقهلية إلى مركز رعاية أولية.

17. العضو/ أشرف الشبراوى، بشأن إضافة جهاز free style جهاز لقياس السكر باستمرار دون الحاجة إلى وخز الطفل إلى التأمين الخاص لجميع أطفال مرضى السكر.