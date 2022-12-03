دولة طموحة.. تقرير فرنسي يبرز بناء مصر 21 محطة تحلية لمياه البحر

قالت إذاعة راديو فرنسا الدولي، في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، إن مصر تخطط لبناء 21 محطة لتحلية مياه البحر، مؤكدة أن القاهرة طموحها كبير في هذا المجال.

وأوضح التقرير الفرنسي أنه في مواجهة نقص المياه تراهن مصر، التي استضافت مؤخرًا قمة المناخ «COP 27»، على إعادة استخدام مياه البحر باستثمارات تبلغ ثلاثة مليارات دولار.

وتابع التقرير أن مصر طموحة في هذا المجال، حيث تريد إنتاج 3.3 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا في عام 2025 مقابل 800 ألف اليوم.

كما كلفت الحكومة الصندوق السيادي بتخصيص ثلاثة مليارات دولار لبناء 21 مصنعًا، حيث سبق وأعلنت مصر خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف المنعقد في شرم الشيخ عن طموحها لإنشاء قطاع هيدروجين أخضر يعتمد على الطاقة الشمسية.