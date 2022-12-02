البيت الأبيض: لا نية لعقد لقاء مع بوتين

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه "لا نية" لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حاليًا.

وأفاد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي في تصريحات للصحفيين، بأنه "لا نية لديه لعقد محادثات مع السيد بوتين الآن. وقال أيضا إن بوتين لم يظهر أي ميل لإبداء اهتمام بأي حوار من أي نوع، في الواقع، فإن الوضع على العكس من ذلك"، وفق فرانس برس.

ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيكون على استعداد للتحدث مع بوتين بشأن إيجاد حل لمسألة الغزو الروسي لأوكرانيا إذا كان الرئيس الروسي "يبحث عن طريقة لإنهاء الحرب".

وكانت تلك التصريحات الأحد أبعد حد يعبر فيه بايدن عن انفتاحه على لقاء بوتين الذي أمر جيشه بغزو أوكرانيا قبل أكثر من تسعة أشهر، ما أحدث هزّة دبلوماسية واقتصادية واسعة النطاق.

ولم يتبن الكرملين عرض جو بايدن، إذ لفت الناطق باسمه دميتري بيسكوف إلى أن شروط بايدن تعني أن العرض متاح "فقط بعد مغادرة بوتين لأوكرانيا".