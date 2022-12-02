ممرضة تروى تفاصيل الاعتداء عليهن بمستشفى قويسنا: «اتضربنا بالكرباج»

أكدت إحدى الممرضات المعتدى عليهن من أهل مريضة، بمستشفى قويسنا المركزي، والذي تم تداول الاعتداء عليهن من خلال مقطع فيديو آثار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة المنوفية، أنه تم الاعتداء عليها هي وزميلاتها بالضرب، مما أدى إلى إجهاض إحدى زميلاتها من طاقم التمريض.

وأضافت الممرضة المعتدى عليها ضمن طاقم تمريض مستشفى قويسنا المركزي، في تصريحات لـ"الدستور" أن أهل المريضة استخدموا صاعقا كهربائيا وكرباجا وحزام جلد وجنازير حديد في الاعتداء عليهن، كما كان موضح بالفيديو.

وأضاف مصدر بمستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، أن أهل المريضة ذهبوا إلى المستشفى وافتعلوا مشكلة، وقاموا أيضا بالاعتداء على بعض العاملين بالمستشفى، ولكن أمن المستشفى سيطر على الوضع، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكانت قد سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة المنوفية، وذلك عقب انتشار فيديوهات للتعدي على طاقم التمريض بمستشفى قويسنا العام بالسب والضرب بالكرباج والعصي، وذلك خلال بث مباشر لشقيقة زوج أحد المرضى أثناء تواجدهم بالمستشفى.

وتم تداول المقطع الذي ظهر فيه سيدة تجلس على كرسي متحرك وسيدة أخرى تتحدث بأن زوجة أخيها حامل في الشهر الثالث وتتعرض الإجهاض بسبب النزيف، ومع استعراض للصراخ من المريضة والمتواجدين برفقتها بحجة عدم تواجد من يقوم بإسعافها.

وتباينت الردود على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو، بين تناقضيه، حيث إن الذي نشر الفيديو هو من قام بالاعتداء على طاقم التمريض، وكما ظهر وموثق به، كما تم أخذ التليفونات من الممرضات وضربهم بكرباج مما أثار حفيظة المواطنين وغضبهم الشديد.

وأكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المديرية تواجدت بالمكان عقب الواقعة مباشرة للاطمئنان على الطاقم الطبي التابع لها، كما أكدت أنه تم الفحص ووجد تلفيات بالمكان، كما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأن المديرية في انتظار نتائج التحقيقات.