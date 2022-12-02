الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكرملين»: عدم اعتراف واشنطن بالأراضى الروسية الجديدة يعقد التفاوض

دميترى بيسكوف
دميترى بيسكوف

أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تعترف بالأراضي الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهو ما يعقد البحث عن أسس للتفاوض.

وتابع بيسكوف، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "ما زالت لا تعترف بالأراضي الجديدة التي انضمت مؤخرًا إلى روسيا، وهو ما يعقد بشكل كبير البحث عن نوع من أرضية للنقاش المتبادل".

وأشار "بيسكوف"، إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان ولا يزال منفتحًا على الاتصالات، وأفضل طريقة لتحقيق المصالح الروسية، هي من خلال الوسائل الدبلوماسية السلمية.

وفي تصريحات سابقة، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن استعداده للتفاوض مع نظيره الروسي بشأن إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إذا ما اتخذ بوتين مثل هذا القرار.

الكرملين: محاولات التفاوض مع الناتو وأوروبا وواشنطن فشلت

وفى وقتٍ سابق من اليوم، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن محاولات التفاوض مع الناتو ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية باءت بالفشل.

جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف اليوم، ووفقا لما نقلته "روسيا اليوم".

وتابع: "قبل العملية العسكرية الخاصة، أو بالأحرى، حاول بوتين الشروع في مفاوضات على أساس مسودات النصوص التي أعددناها مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف (الناتو) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلا أن هذه المبادرة كما تعلمون لم تلق المعاملة بالمثل".

الكرملين الولايات المتحدة روسيا الرئيس الروسي الرئيس الامريكي

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