مركز القياس والتقويم بجامعة الأزهر يواصل نشاطه التدريبى بكليات الوجه البحرى

انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال الهواري وكيل كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، والمدير التنفيذي لمركز القياس والتقويم، على تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات في مجال القياس والتقويم، جاءت فعاليات البرنامج التدريبي المكثف لتنمية مهارات أعضاء وحدات القياس والتقويم بكليات الجامعة بطنطا والذي نظمه المركز بمقر كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها.

واشتمل البرنامج التدريبي على عدة ورش عمل حول التعريف بالمركز ووحداته وأهدافه، وخطوات إعداد الاختبارات التحصيلية، ومعايير صياغة المفردات الاختبارية، وبنوك الأسئلة، ومواصفات الورقة الاختبارية، واختتمت فعاليات البرنامج التدريبي باستطلاع آراء المتدربات والمتدربين وتقييم التدريب.

ويواصل المركز فعالياته خلال الفترة المقبلة بتقديم برامجه التدريبية عن بُعد عبر منصة Microsoft Teams بجانب اللقاءات المباشرة لتوسيع نطاق الاستفادة ولتلبية الاحتياجات التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس بمختلف قطاعات الجامعة وفروعها بالمحافظات وذلك من خلال مرحلتين.

وتستهدف المرحلة الأولى كليات:

- كلية أصول الدين والدعوة للبنين بالمنوفية.

- كلية اللغة العربية للبنين بالمنوفية.

- كلية الشريعة والقانون للبنين بدمنهور.

- كلية البنات الأزهرية للبنات بالعاشر من رمضان.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور.

وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية تبدأ من الأحد المقبل الموافق 4 ديسمبر، وحتى الثلاثاء 6 ديسمبر، من الساعة ٦ مساءً حتى الساعة ٩ مساءً.

وتستهدف المرحلة الثانية كليات:

- كلية اللغة العربية للبنين بإيتاي البارود.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدايدامون.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعبد.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفرالشيخ.

وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية تبدأ من الأحد الموافق 18 ديسمبر وحتى الثلاثاء 20 ديسمبر، من الساعة ٦ مساءً حتى الساعة ٩ مساءً.

ويحرص مركز القياس والتقويم على تقديم الدعم والمساندة لوحدات القياس والتقويم بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بشكل دائم ومستمر.