مصرع سيدة وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة بمصرف ببنى سويف

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب زوجها وأبناؤهما الاثنان، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمصرف بمدخل قرية بهبشين بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًاً من شرطة النجدة يفيد بمصرع زوجة وإصابة زوجها واثنين من أبنائهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بمصرف بمدخل قرية بهبشين بمركز ناصر ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلي المستشفي.

انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة "ف.ح" 35 سنة، وفارقت الحياة داخل المستشفى والمصابين وهم "ب.م.ت" 40 سنة موظف مصابًا بكدمات بالصدر وجروح وسحجات بالجسم، وأبناءهما "أ" 12 سنة طالب مصابًا بجرح قطعي بالوجه واشتباه كسر الفقرات العنقية، و"س" 10 سنوات مصابة باشتباه خلع الكتف الأيمن.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.