الأرصاد: الطقس غدًا معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 23

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا السبت، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، فيما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 23 15

6 أكتوبر 24 14

بنها 23 15

دمنهور 23 14

كفرالشيخ 23 15

المنصورة 24 15

دمياط 23 15

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 15

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 14

شلاتين 27 21

الإسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 23 14

وادي النطرون 24 16

مطروح 22 13

السلوم 21 09

سيوة 22 09

العريش 22 14

رفح 22 14

الطور 26 14

كاترين 18 05

رأس سدر 27 16

نخل 23 05

طابا 22 14

نويبع 24 14

حلايب 25 20

شرم الشيخ 26 19

الغردقة 27 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 24 14

بني سويف 24 13

المنيا 24 11

أسيوط 24 10

سوهاج 26 12

قنا 28 13

الأقصر 26 11

أسوان 27 15

الوادي الجديد 26 08

أبوسمبل 27 15

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 24 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 32 24

المدينة 31 17

الرياض 28 15

المنامة 27 23

أبوظبى 29 20

الدوحة 29 22

الكويت 24 16

دمشق 17 06

بيروت 21 16

عمان 18 08

القدس 18 09

غزة 22 14

بغداد 21 10

مسقط 27 22

صنعاء 23 04

الخرطوم 35 20

طرابلس 25 15

تونس 21 08

الجزائر 15 10

الرباط 19 10

نواكشوط 28 17

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 12 01

إسطنبول 13 09

إسلام أباد 23 06

نيودلهي 25 10

جاكرتا 32 24

بكين 03 08-

كوالالمبور 30 24

طوكيو 12 05

أثينا 16 10

روما 14 10

باريس 04 01

مدريد 10 01

برلين 01 02-

لندن 06 02

مونتريال 06 02

موسكو 07- 10-

نيويورك 11 06

واشنطن 14 07

أديس أبابا 24 07