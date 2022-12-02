الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: الطقس غدًا معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 23

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا السبت، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، فيما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 23 15

6 أكتوبر 24 14

بنها 23 15

دمنهور 23 14

كفرالشيخ 23 15

المنصورة 24 15

دمياط 23 15

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 15

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 14

شلاتين 27 21

الإسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 23 14

وادي النطرون 24 16

مطروح 22 13

السلوم 21 09

سيوة 22 09

العريش 22 14

رفح 22 14

الطور 26 14

كاترين 18 05

رأس سدر 27 16

نخل 23 05

طابا 22 14

نويبع 24 14

حلايب 25 20

شرم الشيخ 26 19

الغردقة 27 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 24 14

بني سويف 24 13

المنيا 24 11

أسيوط 24 10

سوهاج 26 12

قنا 28 13

الأقصر 26 11

أسوان 27 15

الوادي الجديد 26 08

أبوسمبل 27 15

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 24 20

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 32 24

المدينة 31 17

الرياض 28 15

المنامة 27 23

أبوظبى 29 20

الدوحة 29 22

الكويت 24 16

دمشق 17 06

بيروت 21 16

عمان 18 08

القدس 18 09

غزة 22 14

بغداد 21 10

مسقط 27 22

صنعاء 23 04

الخرطوم 35 20

طرابلس 25 15

تونس 21 08

الجزائر 15 10

الرباط 19 10

نواكشوط 28 17

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

العظمى الصغرى

أنقرة 12 01

إسطنبول 13 09

إسلام أباد 23 06

نيودلهي 25 10

جاكرتا 32 24

بكين 03 08-

كوالالمبور 30 24

طوكيو 12 05

أثينا 16 10

روما 14 10

باريس 04 01

مدريد 10 01

برلين 01 02-

لندن 06 02

مونتريال 06 02

موسكو 07- 10-

نيويورك 11 06

واشنطن 14 07

أديس أبابا 24 07

الأرصاد الجوية إرتفاع الموج الحرارة المتوقعة الحرارة المتوقعة غدا السواحل الشمالية الغربية الشبورة المائية الظواهر الجوية العظمى الصغرى العلمين الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

إصابة 8 وإجهاض ممرضة.. «التمريض» تطالب بالتحقيق فى ضرب طاقم مستشفى قويسنا المركزى (فيديو)

أحد أهالى «الحصص» بالمنصورة: زيارة الرئيس السيسى للقرية كان حلمًا وتحقق

تفاصيل اعتداء أهل مريضة على طاقم مستشفى قويسنا بالكرباج (فيديو)

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-12-2022

ضبط 178 سلاحًا ناريًا فى حملات مكبرة بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الحضور في الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويرى

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا (صور)

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»

وزير المياه الفلسطينى: إسرائيل التحدى الأكبر للأمن المائى العربى