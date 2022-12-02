التشكيل الرسمى لمباراة الإسماعيلى وسموحة فى الدورى المصرى

أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للإسماعيلي، عن تشكيل فريقه لمباراة سموحة التي ستبدأ في الثالثة إلا ربع عصر اليوم باستاد الإسماعيلية في الأسبوع الخامس للدوري الممتاز وجاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: كريم عرفات – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد دسوقي.

خط الوسط: صالح جمعة – عمر طارق الوحش – عماد حمدي - أحمد مدبولي.

خط الهجوم: محمد عبدالسميع – باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد نصر وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وياو أنور وعبدالرحمن مجدي وحازم مرسي.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة من التعادل مع فاركو والهزيمة أمام الأهلي وغزل المحلة وله مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث مع فيوتشر ويسعى الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول في الدوري حتى لا يتكرر ما حدث الموسم الماضي الذي عانى فيه الفريق من شبح الهبوط.

كما أعلن طارق العشري المدير الفني لسموحة عن تشكيل فريقه الذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى.. الهاني سليمان

خط الدفاع.. خالد عبدالفتاح – أحمد عبدالحكم – محمود شبانة – شريف رضا

خط الوسط.. صديق أوجولا – دوكو دودو – محمود حليمو – أبك ليادي

خط الهجوم.. بنجامين بواتينج – اليا سيلا

ويحتل سموحة المركز الخامس عشر برصيد نقطتين من التعادل مع البنك الأهلي وحرس الحدود والهزيمة أمام الزمالك، وله مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع مع المقاولون، ويسعى الفريق لتحقيق فوزه الأول خاصة أن النتائج حتى الآن لا تعبر عن المستوى الحقيقي للفريق.

يدير المباراة محمد الحنفي، ويساعده رجب محمد، ومصطفى حسين، ومعهم إبراهيم محمد حكمًا رابعًا، ومحمد الشناوي حكم فيديو، وسمير جمال مساعد حكم فيديو.