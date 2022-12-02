الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشار الألمانى يطالب بوتين بسحب القوات الروسية من أوكرانيا

شولتس وبوتين
شولتس وبوتين

طلب المستشار الألماني، أولاف شولتس، الجمعة، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سحب قواته من أوكرانيا من أجل التوصل إلى "حل دبلوماسي" للحرب في هذا البلد، على ما أفادت برلين بعد مكالمة هاتفية بين الزعيمين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيشترايت، في بيانٍ إنه خلال المكالمة التي استمرت ساعة: "حض المستشار، الرئيس الروسي، على التوصل بأسرع ما يمكن إلى حل دبلوماسي يتضمن انسحاب القوات الروسية".

وفي وقتٍ سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا يزال يواصل فرض الحرب على كييف، وهو ما يؤدي فقط إلى تعقيد الوضع.

ووفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية، قال المسئول الروسي تعليقًا على كلمات الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن أوكرانيا بحاجة الآن إلى التفكير لا في الانضمام إلى الحلف، وإنما في الحفاظ على كيان الدولة الأوكرانية، وتابع لا يمكن اعتبار ذلك استيعابا لحقيقة الوضع، فـ"الناتو" لا يزال يواصل فرض الحرب على كييف".

المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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