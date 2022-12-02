الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأجهزة الأمنية توضح حقيقة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل مدرسة بالبساتين

مشاجرة
مشاجرة

 تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات تداول منشور عبر موقع  التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بإحدى المدارس بالقاهرة بين أولياء الأمور وإصابة 3 طلاب، عقب تداول منشور عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين طالبين أحدهما مصاب بجرح قطعى باليد وتم إسعافه بأحد المستشفيات، تعدى خلالها أحدهما على الآخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض" كتر" أثناء تواجدهما فى فناء المدرسة ، محدثاً إصابته المنوه عنها.

وفى وقت لاحق حضر لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة والدتا الطالبان المشار إليهما، وأيدا ما جاء بالفحص، وتم الصلح والتراضي فيما بينهما ورفضا اتخاذ إجراء قانوني بالواقعة. 

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة البيضاء إصابة 3 طلاب التواصل الإجتماعى فيس بوك بالأسلحة البيضاء بإحدى المدارس جهود أجهزة وزارة الداخلية

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المنصورة الجديدة

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