أحمد جمال مدني: الجوائز تعطي دفعة معنوية.. وأكتب همي الخاص

أعلن المجلس الأعلى للثقافة نتائج جائزته فرع الشعر في شعر العامية وشعر الفصحى، وتسيد أحمد جمال مدني القائمة لشعر الفصحى بديوانه المخطوط "قبعة المهرج".

وعن فوزه بالجائزة الأولى قال الشاعر أحمد جمال مدني: “ديواني تجربة اجتهدت لإخراجها في صورة ترضيني، ونحن نسعى والجوائز تأتي في الوقت الذي تختاره”.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": “الجوائز تعطي للمبدعين دفعة مادية ومعنوية ولا تقيم شاعرًا، هي عملية نسبية تختلف باختلاف لجان التحكيم، فالذائقة نسبية”.

وتابع: “أشعر بانتصار يشتاق لانتصارات تتبعه، أكتب نفسي وما يشغلني، أكتب همي الخاص والذي أجتهد لإخراجه للعام بما يليق بي وبالشعر”.

النتائج

وعن ديوانه قال: “ديواني تجربة ثالثة، وهو بداية لحالة شعرية جديدة عليّ أحاول أن أكتبها بعناية، أخرجت هذه الحالة ديوانين هذا أولهما والثاني سيصدر عن دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام ٢٠٢٣، نحن نحاول ونجتهد والجوائز رزق يصيب من جاء دوره، تشرفت بالطبع بحصولي على جائزة لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، فهو مكان يمنح جوائز الدولة ويسعدني كثيرًا وجودي في قائمته”.

وأكد: “أسعى لأكون مختلفًا، ليكون لي صوتي الخاص، تعلمت من الشعر أن أخرج من الطريق وأن أطير لأصل إلى هدفي، قريتي الصغيرة ملهمتي وقصصها لا تنتهي، حياتنا ممتلئة بالشعر ولكن الشاهد في البصيرة الشعرية التي ترصد مواضع الشعر وتنسجها نسجًا شعريًا”.

أما عن أحمد جمال مدني فهو شاعر مصري يعمل رئيس تحرير برنامج عالم الفنون بإذاعة الصين الدولية ومخرج شريط الصوت لأعمال الدبلجة بقناة.

أما عن إصداراته، فقد صدر له ديوان “قادم من أقاصي الحنين”، عن دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة 2017، كما أصدرت له دار فهرس للنشر والتوزيع ديوانه الثاني "يمامة أغفت على كتف الصياد" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢١.

شارك مدني في نهائيات مسابقة "أمير الشعراء" في موسمه السابع والثامن أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحصل على جائزة الشعر العربي في ملتقى الشباب العربي في الكويت بتحكيم مؤسسة البابطين 2017، كما حصل على جائزة إبداع في موسمها الثاني والثالث والرابع في شعر الفصحى، وحصل على جائزة الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم للشعر الصوفي 2022، وحصل على المركز الأول في جائزة طلعت حرب الثقافية عام 2021، وحصل على المركز الأول في جائزة لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة ديوان شعر الفصحى 2022.

وله ديوان تحت الطبع بعنوان "لو تروي الحكمة تجربةٌ" سيصدر عن دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023.