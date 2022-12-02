حدث ليلا| ضبط رئيس مجلس أمناء جامعة والقبض على صاحب صفحات وهمية منسوبة لجهات سيادية

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا"، والتي جاء أبرزها كالتالي:

"الداخلية": ضبط رئيس مجلس أمناء جامعة استولى على 4 مليارات جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط رئيس مجلس أمناء جامعة استولى على 4 مليارات جنيه، بعدما استغل طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي للاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت "4 مليارات جنيه".

للنصب على المواطنين.. القبض على صاحب صفحات وهمية منسوبة لجهات سيادية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من رصد بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية الوهمية، المنسوبة لجهات سيادية وحكومية بالدولة، وذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.

القبض على 3 أشخاص لسرقتهم نصف مليون جنيه من مندوب بإحدى الشركات بالحوامدية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فى القبض على 3 أشخاص لسرقتهم نصف مليون جنيه من مندوب بإحدى الشركات تحت تهديد السلاح في منطقة الحوا مدية

كان قد تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم عبد الباقي أمين رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، يفيد تلقيه بلاغا من مندوب بإحدى الشركات باعتراض 3 مجهولين طريقه وسرقة نحو 500 ألف جنيه منه بالإكراه تحت تهديد السلاح، خلال سيره بطريق أبو صوير بدائرة القسم.

دهس 10 أشخاص.. تفاصيل إحالة طالب بدارالسلام للجنايات

أحالت النيابة العامة الطالب المتهم بدهس 10 أشخاص وإصابتهم بسيارته بدائري دارالسلام للجنايات فى القضية رقم 7116 لسنه 2022 جنایات دار السلام والمقيدة برقم 1200 لسنه 2022 كلي حلوان.

ونص قرار الإحالة - حصلت «الدستور» على نسخة منه- أن النيابة العامة تتهم "ك.ف" ۲۳سنة، طالب - "محبوس" لأنه في 28 يونيو، بدائرة قسم شرطة دارالسلام محافظه القاهرة، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.