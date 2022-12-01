الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة توجه بتخفيض إيجارات دور النشر فى معرض القاهرة للكتاب

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

مع اقتراب انطلاق الدورة الـ 54، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته في يناير 2023، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبناءً على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قررت اللجنة العليا للمعرض، تخفيض الزيادة التي كانت قد أقرت من قبل بالنسبة للناشرين العرب المشاركين في المعرض، لتكون 2% بدلًا من 5%، وبالنسبة للناشرين المصريين 5% بدلًا من 12.5 %، وذلك دعمًا لصناعة النشر في مصر بشكل عام والوطن العربي بشكل عام، وتأكيدًا على الدور الذي تلعبه مصر في حماية صناعة النشر ومساندة الناشرين بشكل مستمر.

وقد أقرت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا الأمر، وتقدمت بالشكر لوزيرة الثقافة، مثمنة جهودها في دعم الناشرين، وصناعة النشر.

وتشارك في الدورة الـ 45، المملكة الأردنية كضيف شرف، ويكون المبدع الراحل صلاح جاهين، شخصية المعرض، وكاتب الأطفال كامل كيلاني شخصية معرض الطفل بوصفه رائدا من رواد أدب الطفل ليس فى مصر فقط، وإنما فى العالم العربى.

وتأكيدًا لدعم صناعة النشر، قررت اللجنة العليا للمعرض من قبل، تخصيص جناح في المعرض دور النشر الصغيرة التي ليس لها إصدارات تناسب الاشتراك فى معرض الكتاب 2023.

اللجنة العليا للمعرض تخفيض الزيادة صناعة النشر الدكتورة نيفين الكيلاني اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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