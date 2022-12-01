الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص إثر تصادم سيارة و«توك توك» بالعياط

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة نارية “توك توك"، على الطريق الدائري الإقليمي باتجاه العياط جنوب الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الإقليمي إتجاه مدينة العياط جنوب الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة بتوك توك بالطريق الدائرى الإقليمى ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الطريق الدائري الاقليمي العياط حادث تصادم سيارة بتوك توك اصابة 5 أشخاص

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المنصورة الجديدة

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