الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«كلكم محمد صلاح».. تفاصيل جولة الرئيس بنادى قرية شربين (صور)

جولة الرئيس السيسى
جولة الرئيس السيسى

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي نادي شربين الرياضي بمحافظة الدقهلية، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح من أحد مدربي الفريق حول كيفية اختيار العناصر الموهوبة في لعبة كرة القدمة.

وأوضح المدرب أنه في معظم محافظات مصر يتم عمل الاختبارات وتقدم حوالي 50 ألف لاعب وهم ليسوا مقيدين في نادي ولا مركز شباب بعمر 14 عاما مواليد 2008، ويتم تصفيتهم لاختيار أفضل العناصر الموهوبة، ويتم عمل البرنامج التأهيلي المناسب لهم سواء تدريبات فنية أو تربوية أو سلوكية.

وعقب ذلك، التقى الرئيس السيسي بالناشئين وقال لهم مازحا: كلكم محمد صلاح، فأجابوا إن شاء الله.

 

وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته بلقائهم، قائلا: "إن المهارات هي الأساس لكن اللياقة البدنية الهائلة والقدرة القوية جدا، ستجعلك لاعب ليس لك مثيل، لا يوجد غير الرياضة والكرة والمذاكرة".

وخاطب الرئيس السيسي الناشئين قائلا: "هل تعلموا أنكم ستلعبون في العاصمة الإدارية؟ .. هناك مدينة أولمبية هناك بها استاد يتسع إلى 85 ألف متفرج، وسيتم عمل افتتاح له".

من جانبه، رحب الناشيء عمر محمود من محافظة الغربية بالرئيس السيسي، قائلا إنه "بالنيابة عن زملائي أحب أوعد حضرتك بدخول كأس العالم والحصول عليه".

وقال الرئيس السيسي للناشئ عمر: إن "الأماني جميلة يا عمر لكن لتحقيقها تحتاج إلى جهد كبير من كل المجموعة الموجودة أمامي، ويكونوا على قلب رجل واحد .. يعني نحب بعض ونتدرب جيدا"، مشيدا بأخلاق الجيل القديم من لاعبي كرة القدم مثل الكابتن صالح سليم وحمادة إمام وغيرهم .. حيث إنهم كانوا يعطون صورة جميلة جدا للمجتمع، وتصرفاتهم تعكس الرياضة.

وقال الرئيس السيسي للناشئ عمر: إن “الأماني جميلة يا عمر لكن لتحقيقها تحتاج إلى جهد كبير من كل المجموعة الموجودة أمامي”.

البرنامج التأهيلي الرئيس عبدالفتاح السيسي اللياقة البدنية كرة القدم محافظة الدقهلية محمد صلاح محافظة الغربية

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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