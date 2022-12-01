تعرف على تشكيل المصرى البورسعيدى أمام الزمالك فى الدورى

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مواجهة نظيره الزمالك على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري العام.

وسيقود مروان حمدي هجوم المصري في لقاء اليوم إلى جانب التونسي إلياس الجلاصي و المغربي عبدالرحيم دغموم

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، حسين السيد، عماد الدين بوبكر

خط الوسط: فريد شوقي، الياس الجلاصي، حسن علي ، عبد الرحيم دغموم

خط الهجوم: مروان حمدي

وضمت دكة البدلاء كلا من: أحمد مسعود، عمرو موسى، إسلام أبوسليمة ، إيزي إيمكا، عمرو السعداوي، أسامة الجزار، محمد عنتر، عمرو مرعي، أنطوني أكوبوتو.

يدير اللقاء أمين عمر حكما للساحة ومعه كل من هاني عبدالفتاح ومحمد محمود لطفي كمساعدين، بالإضافة إلى جلال أحمد حكما رابعا، فيما يتولى عمرو الشناوي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله هاني خيري.