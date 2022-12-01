الخميس 01 ديسمبر 2022
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سياسي

برلمانى: «المنصورة الجديدة» نفذت بمواصفات عالمية والرئيس أحدث طفرة عمرانية

أحمد عبد الماجد
أحمد عبد الماجد

قال أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن المشروع القومى الجديد لمدينة المنصورة الجديدة الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، يعد من ضمن الإنجازات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مضيفا أن المدينة تم تنفيذها  بمواصفات عالمية في وقت زمني غير مسبوق، والذى سيجعلها من أجمل المدن وستكون إضافة قوية لمدن الجيل الرابع خاصة أنها مدينة ساحلية؛ مما جعلها تضاهي المدن ذات الطراز العالمي.

أضاف عبدالماجد، في بيان اليوم الخميس، أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة 24 مليار جنيه، ما يدل على ضخامة الميزانيات المرصودة للنهضة العمرانية في مصر، وأن تلك المدينة الجديدة ستستوعب 700 ألف نسمة، ويجري تنفيذها على 4 مراحل متتالية، حيث أنها تضم مشروعات سكنية تتناسب مع جميع فئات المجتمع، موضحا أن الدولة حريصة على  إنشاء المدن الجديدة وإحداث نقلة عمرانية، تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

وأكد عضو الشيوخ أن المشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها خاصة في ملف التنمية العمرانية والإسكان الاجتماعى لها مردود إيجابى قوى في تحريك عجلة الإنتاج ودفع الاقتصاد نحو النمو وتهدف إلى تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية وتوفير مسكن مناسب لكافة الفئات، بجانب توفير مجتمعات عمرانية تشمل مناطق تجارية وصناعية، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل.

ووجه القيادى بحزب الشعب الجمهوري، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حريص منذ توليه الحكم على إحداث طفرة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وتحقيق مستقبل أفضل لكافة المواطنين وخاصة بمثل هذه المدن الجديدة الساحرة وأن يعيشوا حياة كريمة.

الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيادة السكانية الشعب الجمهوري المدن القديمة عضو مجلس الشيوخ

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المدن الجديدة

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