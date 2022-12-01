الرئيس السيسى يسلم عقود وحدات إسكان اجتماعى لعدد من المواطنين

سلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقود وحدات إسكان اجتماعي لمحافظة الدقهلية لعدد من المواطنين، على هامش افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، وفيما يلي أسماؤهم:

محمد أيمن محمد السعيد عبدالحميد

وائل عبدالحافظ السيد المغازي

محمد أسعد محمد أبوالفتوح محمود

رانيا عطوة عبده عطية

كرم السيد عبدالله محمد

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، كما يتفقد قرية «الحصص» في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة».

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفرالشيخ ودمياط تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومترًا.

محمد أيمن محمد السعيد عبد الحميد

وائل عبد الحافظ السيد المغازي

محمد أسعد محمد ابو الفتوح محمود

رانيا عطوة عبده عطية