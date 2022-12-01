في إفصاح للبورصة.. أرباح «النصر للملابس» ترتفع لـ 142% على أساس سنوي

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 142% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 4.86 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022، مقابل خسائر بلغت 2.003 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وبلغت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر نحو 93.28 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 80.52 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، حققت الشركة المستقلة أرباحاً بلغت 3.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 29.8 ألف جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

يشار أن النصر للملابس والمنسوجات - كابو، حققت خسائر بلغت 2.6 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022 مقابل خسائر بقيمة 42.86 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

وبلغت مبيعات الشركة 362.73 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل مبيعات بلغت 273.54 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.