«الزراعة» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول جودة وسلامة الغذاء

نظم مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - ممثلًا في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية سخا بمحافظة كفر الشيخ - برنامجًا تدريبيًا داخليًا بعنوان "جودة وسلامة الغذاء" خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 27 /11/ 2022 حتى 1/12/2022 لعدد من الباحثين و الهيئة البحثية المعاونة والكادر العام بالمحطة، تحت رعاية الدكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، وإشراف الدكتور عاطف عشيبة، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب.

وأشار عرفات إلى أن مصطلح جودة الغذاء يعني أن كل المتطلبات الموضوعة والمعنية بخصائص وصفات الغذاء تم تحقيقها (تتعلق بالطعم والرائحة والمظهر والقيمة الغذائية والحمولة الميكروبية)، بينما سلامة الأغذية تعني أن كل المتطلبات الموضوعة والمعنية بالخصائص والصفات التي من المحتمل أن تسبب ضررًا على الصحة أو تسبب مرضًَا أو إصابة ما، قد تم تحقيقها (تتعلق بمرض ما يحدث عند تناول الغذاء قد يكون بسيطًا، وقد يكون مميتًا أو قد يؤدي لمضاعفات خطيرة كأنفلونزا الطيور.

من جانبه، أوضح عشيبة، أن البرنامج التدريبي يأتي من ضمن البرامج التدريبية الداخلية التي ينفذها المعهد لرفع الوعي لدى المتدربين بأهمية جودة وسلامة الأغذية، حيث يتضمن البرنامج العديد من الموضوعات المهمة مثل أساسيات سلامة وجودة الغذاء - تأثير عمليات التصنيع على سلامة وجودة الغذاء - المواد المضافة للأغذية وسلامة وجودة الغذاء - فساد الأغذية - التسمم الغذائي وسلامة الأغذية - تعزيز صادرات مصر من الفاكهة والخضروات من خلال تحسين جودتها وسلامتها - دور مواد التعبئة والتغليف في جودة وسلامة الأغذية - جودة وسلامة حبوب ودقيق القمح - جودة وسلامة منتجات المخابز - طرق حفظ الأغذية وتأثيرها على جودته وسلامته.