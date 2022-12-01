الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الرئيس السيسى يتفقد قرية «الحصص» فى مركز شربين اليوم

جريدة الدستور

يتفقد الرئيس السيسي، صباح اليوم الخميس، قرية الحصص في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة»، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية.

وأفاد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يفتتح اليوم مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة.

وتعد مدينة المنصورة الجديدة من أحدث المدن على ساحل البحر المتوسط من مدن الجيل الرابع، التى تتوسط محافظات الدقهلية وكفرالشيخ ودمياط، وتأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر أحد شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالي.

الرئيس السيسي قرية الحصص مبادرة حياة كريمة مركز شربين مدينة المنصورة الجديدة

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المدن الجديدة

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