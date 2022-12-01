الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع أجنبيين وإصابة 5 إثر تصادم «ميكروباص ونقل ثقيل» في أسوان

موقع الحادث
موقع الحادث

لقى شخصان أجنبيان مصرعهما، بينما أصيب 5 آخرون بينهم 2 مصريين، فى الساعات الأولى صباح اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص سياحي بأخرى نقل ثقيل، وذلك بطريق أبو سمبل السياحي جنوب محافظة أسوان.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص سياحي بأخرى نقل ثقيل، ما أدى إلى أنقلاب الميكروباص فورًا، وذلك بطريق أبو سمبل جنوب المحافظة وتحديدًا عند كمين المطار، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، ومصرع شخصين. 

 وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، والمتوفيين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار السفارات التابعين لها.

وعقب انتقال الجهات الأمنية إلى موقع الحادث تبين أن عدد المصابين 5 أشخاص، 3 منهم أجانب يحملون جنسيات مختلفة، وشخصين مصريين الجنسية وهم السائقين، وتم نقلهم جميعًا بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى، بينما المتوفين الذين لقوا مصرعهم إثر الحادث شخصين اجانب.

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وتبين أن المصابين هم كلاً من: آنا كروز أشكوال، إسبانية الجنسية، عمرها 35 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، و سامي مركب عبدالسلام، السائق وجنسيته مصري، ويبلغ من العمر 30 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، و محمد حمدي السيد، السائق الثاني مصري أيضًا، وعمره 26 سنه، و فيليب برادلي، 28 سنة، بريطاني الجنسية، وإصابته كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، دا ديو لوكاني، إيطالي الجنسية، عمره 27 سنة وإصابته كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم.

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بينما لقى مصرعه إثر نفس الحادث كلاً من فويجان شنج هي، عمره 27 سنة، صيني الجنسية، و برفين زينو جوزيف، عمره 40 سنة، إيطالي الجنسية، وتم نقل جثمانهما إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

 

أبو سمبل السياحي اصابة 5 اشخاص مصرع شخصين أجانب أسوان تصادم سيارة ميكروباص بنقل ثقيل كمين المطار المشرحة مستشفى أسوان الجامعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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