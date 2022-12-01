الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأونصة بـ 725.5 جنيه.. ارتفاع أسعار الفضة خلال التعاملات الصباحية اليوم

الفضة
الفضة

شهدت أسعار الفضة ارتفاعا، اليوم الخميس في التعاملات الصباحية، حيث سجلت أمس الفضة عيار 999 16.74 جنيها بينما سجلت اليوم 17.64 جنيه، وجاءت الأسعار كالتالي.

- أسعار الفضة اليوم

سجلت الفضة النقية جرام الفضة عيار 999 سعر 17.64 جنيه.

وسجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 16.92 جنيه.

وسجل جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 16.58 جنيه.

وسجل جرام سعر فضة العملات عيار 900 سعر 15.80 جنيه.

وسجل جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 سعر 14.13 جنيه.

وسجل جرام  سعر الفضة عيار 880 سعر 15.54 جنيه.

- أسعار سبائك الفضة شراء جديد عيار 999

سجل سعر جرام الفضة 23.57 جنيه.

وسجل سعر أونصة الفضة 725.545 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,126.67 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 2,315.96 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 5,419.67 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,156.98 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 10,766.34 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 21,124.81 جنيه.

- أسعار سبائك الفضة عيار 999 إعادة بيع

وسجل سعر سعر جرام الفضة 17.62 جنيه.

وسجل سعر أونصة الفضة 545.076  جنيه.  

وسجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 876.22 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 1,753.44 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 3,504.88 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 4,308.11 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 8,765.21 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 17,624.42جنيه 

أسعار الفضة إرتفاع اليوم في التعاملات الصباحية اليوم الخميس سجلت أمس الفضة بينما سجلت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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