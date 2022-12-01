تقرير يحتفى بإنجازات مصر: التحول إلى الأخضر أبرز ما يميزها

قالت جوي كينيدي، الناشطة الكندية في تغير المناخ و منسقة مجموعة عمل مجلس الكنائس العالمي بشأن تغير المناخ، في مقال لها نشرته منظمة actalliance غير الربحية ومقرها جنيف في سويسرا، إن هناك العديد من الأمور التي لاحظتها خلال فترة وجودها في مصر لحضور قمة المناخ، منها التحول للأخضر في مصرن ومشاريع البنية التحتية الضخمة التي ينفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كوب 27

وقالت الناشطة ربما سيطر كوب 27 التي استضافتها مدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي على المشهد في مصر، ولكن خلال فترة وجودي في مصر لحضور قمة المناخ كانت لي الفرصة للتعرف على مصر ومشاهدة التطورات بها.

المسيحيون في مصر

قالت الناشطة الكندية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمي بنفسه المسيحيين ولا توجد مشكلة في بناء كنائس جديدة.

التحول للأخضر

وأضافت: لقد اندهشت من الاعتماد على الطاقة المتجددة - مع التوليد الهائل للطاقة المائية بواسطة السد العالي في أسوان، ومحاولات لإعادة التدوير والتحول إلى اللون الأخضر - في كل مكان في المباني العامة الجديدة مثل المتاحف و في ملاحظة مشرقة، تم حظر مركبات التوك توك الملوثة في الأقصر، ولم يتبق سوى مركبات طاقة الاحتراق الأحدث التي تجرها الخيول.

مشاريع بنية تحتية

وأضافت كنيدي: هناك مشاريع بنية تحتية جديدة ضخمة جارية - ويقول الرئيس السيسي: إن مصر سوف تتغير على مدار الأعوام القادمة.

كما لاحظت الناشطة الكندية، الاعتماد على الزراعة في مصر وزيادة في عدد المزراع التي يعمل بها العديد من العمال المهاجرين من السودان والشرق الأوسط، فضلا عن التجارة النشطة مع السودان حيث تدخل طوابير طويلة من الشاحنات المحملة بالبضائع السودان بسهولة ، لكن يجب عليها دفع رسوم جمركية عائدة إلى مصر.