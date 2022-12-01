الجنايات تواصل نظر محاكمة رئيس جامعة دمنهور بتهمة الرشوة والفساد.. اليوم

تواصل اليوم الخميس محكمة جنايات دمنهور، "الدائرة الأولى" والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، نظر محاكمة رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح، وآخرين بتهمة الرشوة والفساد.

وقررت هيئة محكمة جنايات دمنهور، خلال الجلسة السابقة الأحد الماضي، تأجيل محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين، بتهم الرشوة والفساد، إلى جلسة الخميس ١ ديسمبر، لسماع شهود النفي وفض الأحراز.

وناقشت هيئة المحكمة، خلال الجلسة السابقة الشاهد الأول والثاني في القضية، حيث أكد أمين عام جامعة دمنهور، خلال شهادته أمام هيئة المحكمة، أن رئيس الجامعة له سلطة في اتخاذ قرارات إسناد المناقصات الخاصة بالأمر المباشر، وحدود الصرف المالية.

جاء ذلك خلال نظر المحكمة للقضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور، والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

وخلال الجلسات السابقة حضر الممثل القانوني عن جامعة دمنهور، وقام بالادعاء المدني بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد المتهم الأول عبيد صالح وجميع المتهمين الآخرين.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت رئيس جامعة دمنهور وآخرين من العاملين في الجامعة لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور، كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة «محمد.أ»، بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين «علي.ن، ومحمد.ق، وأسامة.م» بعد اعترافهم بتقديم الرشوة لباقي المتهمين في قضية رشوة جامعة دمنهور.