الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الجنايات تواصل نظر محاكمة رئيس جامعة دمنهور بتهمة الرشوة والفساد.. اليوم

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تواصل اليوم الخميس محكمة جنايات دمنهور،  "الدائرة الأولى" والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، نظر محاكمة رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح، وآخرين بتهمة الرشوة والفساد.

وقررت هيئة محكمة جنايات دمنهور، خلال الجلسة السابقة الأحد الماضي، تأجيل محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين، بتهم الرشوة والفساد، إلى جلسة الخميس ١ ديسمبر، لسماع شهود النفي وفض الأحراز. 

وناقشت هيئة المحكمة، خلال  الجلسة السابقة الشاهد الأول والثاني في القضية، حيث أكد أمين عام جامعة دمنهور، خلال شهادته أمام هيئة المحكمة، أن  رئيس الجامعة له سلطة في اتخاذ قرارات إسناد المناقصات الخاصة بالأمر المباشر، وحدود الصرف المالية. 

جاء ذلك خلال نظر المحكمة للقضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور، والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

وخلال الجلسات السابقة حضر الممثل القانوني عن جامعة دمنهور، وقام بالادعاء المدني بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد المتهم الأول عبيد صالح وجميع المتهمين الآخرين.

وكانت  نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت رئيس جامعة دمنهور وآخرين من العاملين في الجامعة لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور، كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة «محمد.أ»، بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين «علي.ن، ومحمد.ق، وأسامة.م» بعد اعترافهم بتقديم الرشوة لباقي المتهمين في قضية رشوة جامعة دمنهور.

أحمد جلال الدكتور عبيد صالح الدائرة الأولى المستشار احمد جلال إيتاي البارود جنايات دمنهور

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

إسرائيل ترحّل صلاح الحمورى إلى فرنسا الأسبوع المقبل

«الإسكان» تطرح 19866 قطعة أرض سكنية صغيرة بمدن الصعيد الشهر المقبل

محافظ أسوان يضبط سائق أثناء غسل شاحنة بمدخل الكوبرى الملجم

الجنايات تواصل نظر محاكمة رئيس جامعة دمنهور بتهمة الرشوة والفساد.. اليوم

4 أشقاء يقتلون نجل عمهم أمام منزله بسبب خلافات بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى