المكسيك تفوز على السعودية بثنائية ويودعان كأس العالم 2022

ودع المنتخب السعودي بطولة كأس العالم، قطر 2022، بالخسارة أمام منتخب المكسيك في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفرض المنتخب المكسيكي استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، وتبادل الفريقان الهجوم على المرمى مع أفضلية لصالح منتخب المكسيك في مجمل المباراة، إذ إن المنتخب السعودي بدأ اللقاء بضغط هجومي لتسجيل هدف مبكر، ثم تراجع أداؤه مع مرور الوقت.

وأنقذ محمد العويس انفرادًا للمنتخب المكسيكي في الدقيقة الثانية بعد تمريرة خلف دفاعات السعودية لأليكسس فيجا سددها في جسد العويس.

وتعرض سالم الدوسري، جناح المنتخب السعودي للإصابة في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، وخرج من الملعب لتلقي العلاج ثم عاد مرة أخرى.

ولعب سالم الدوسري كرة عرضية في الدقيقة السابعة من يسار منطقة الجزاء للجانب العكسي ناحية زميله محمد كنو المنطلق خلف دفاعات المكسيك وسدد الكرة أعلى المرمى.

واستمرت سيطرة لاعبي المنتخب السعودي على مجريات اللعب من أجل تسجيل هدف أول في اللقاء.

وانطلق سعود عبدالحميد بالكرة في الدقيقة 11، وتحرك على حدود منطقة الجزاء وتحصل على ركلة حرة مباشرة إثر عرقلة أحد مدافعي المكسيك، وسددها محمد كنو مباشرة ناحية المرمى واعتلت الكرة العارضة.

وأنقذ محمد العويس هجمة هدف محقق للمنتخب المكسيكي في الدقيقة 14 بعد تمريرة خلف دفاعات السعودية لهنري مارتن وأمسك بالكرة قبل أن يصل إليها مهاجم المكسيك.

واستمر الضغط الهجومي من لاعبي السعودية خلال الدقائق التالية في ظل تراجع لاعبي المكسيك للدفاع وحماية مرماهم.

وأرسل هيرفي لوزانو كرة عرضية أبعدها عبدالإله العامري من داخل منطقة جزاء السعودية، ووصلت أمام تشافيز الذي سددها مباشرة ناحية المرمى وأمسكها الحارس محمد العويس.

وأرسل أوربيلين بينديا تسديدة ناحية المرمى في الدقيقة 24 وتصدى لها الحارس محمد العويس.

وأرسل هيرفي لوزانو، كرة عرضية داخل منطقة جزاء السعودية في الدقيقة 26، وحولها لويس تشافيز برأسه ناحية المرمى وارتطمت بجسد عبدالإله المالكي وأبعدها الدفاع السعودي.

وازداد الضغط من لاعبي المنتخب المكسيكي خلال الدقائق التالية، وكثفوا محاولاتهم الهجومية لتسجيل هدف التقدم.

وتبادل كلا الفريقين الهجوم على المرمى في دقائق الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول.

وحاصر المنتخب المكسيكي نظيره السعودي في منتصف ملعبه بالدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول.

ومرر صالح الشهري الكرة لفراس البريكان خلف دفاعات المكسيك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ولكن مدافع المكسيك أنقذ الكرة قبل أن ينطلق بها البريكان.

وأرسل صالح الغنام كرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، حولها علي الحسن برأسه ومرت بجوار المرمى.

واستحوذ المنتخب المكسيكي على مجريات اللعب بنسبة 72%، مقابل 28% لصالح منتخب السعودية.

وسجل هنري مارتن، مهاجم منتخب المكسيك الهدف الأول في الدقيقة 46 من ركلة ركنية لعبها لويس تشافيز عرضية داخل منطقة الجزاء، ولمسها سيزار مونتيس قبل أن تصل إلى مارتن الذي حولها في المرمى.

وأضاف لويس تشافيز، الهدف الثاني للمنتخب المكسيكي في الدقيقة 52 من ركلة حرة مباشرة سددها مباشرة في المرمى.

وسجل هيرفي لوزانو الهدف الثالث لمنتخب المكسيك في الدقيقة 55 بعد تبادل التمرير مع زميله هنري مارتن وسدد الكرة على يسار الحارس العويس وسكنت الشباك، ولكن الحكم أشار لوجود حالة تسلل ضد مارتن.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي المنتخبين للتسجيل، وسدد لويس تشافيز ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 72 تصدى لها محمد العويس.

وتواصل الضغط من منتخب المكسيك في الدقائق التالية من عمر المباراة لتسجيل الهدف الثالث وتأكيد انتصارهم الكبير، فيما حاول لاعبو منتخب السعودية تسجيل هدف تقليص الفارق.

وسجل أوريل أنتونا الهدف الثاني لمنتخب المكسيك في الدقيقة 87 ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود حالة تسلل.

واستمرت المحاولات من لاعبي المنتخب السعودي لتسجيل هدف تقليص الفارق، وسجله سالم الدوسري في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

واستحوذ المنتخب المكسيكي على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح لاعبي المنتخب السعودي.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المكسيكي رصيده لـ4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، فيما توقف رصيد منتخب السعودية عند 3 نقاط في المركز الرابع.