الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالقليوبية

إصابة شخصين فى حادث
إصابة شخصين فى حادث تصادم دارجتين بخاريتين بالقليوبية

أصيب شخصان في حادث تصادم وقع مساء اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين أمام مدخل قرية دندنا التابعة لمدينة طوخ بالطريق الزراعي بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد تامر موسى حنفى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين أمام مدخل قرية دندنا بطريق مصر الإسكندرية الزراعى أمام بمنطقة مدينة طوخ.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتم تجنيب الدرجتين المتسببتين فى الحادث على جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إسكندرية الزراعى الطريق الزراعي اللواء نبيل سليم تصادم دراجتين تعطيل حركة المرور طريق مصر الإسكندرية الزراعي مديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية مركز شرطة طوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

4 أشقاء يقتلون نجل عمهم أمام منزله بسبب خلافات بالقليوبية

«الدستور» تنفرد بتفاصيل عقد اتحاد الكرة مع شركة توريد الملابس

حبس المتهمين بالاتجار فى العملات الأجنبية بعابدين

«الوزراء» يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى

عم علياء عامر يكشف حقيقة ما كتبته قبل وفاتها: «عفيفة شريفة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى