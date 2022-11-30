إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالقليوبية

أصيب شخصان في حادث تصادم وقع مساء اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين أمام مدخل قرية دندنا التابعة لمدينة طوخ بالطريق الزراعي بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد تامر موسى حنفى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين أمام مدخل قرية دندنا بطريق مصر الإسكندرية الزراعى أمام بمنطقة مدينة طوخ.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتم تجنيب الدرجتين المتسببتين فى الحادث على جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.