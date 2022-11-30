الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«حكمة الصوم».. سلسلة تعليمية جديدة يُقدمها البابا تواضروس أسبوعيًا

كنيسة
كنيسة

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سلسلة تعليمية جديدة يقدمها قداسته طوال فترة صوم الميلاد المجيد، عبر اجتماع الأربعاء الأسبوعي، تحت عنوان "حكمة الصوم" .

وأعلن قداسة البابا ذلك في بداية عظة الأربعاء مساء اليوم والتي ألقاها في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال قداسته، خلال الاجتماع: "أولًا كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة بداية صوم الميلاد، والذي بدأناه يوم الجمعة الماضي 16 هاتور، وسنبدأ رحلة الصوم".

وأضاف: "كنا بدأنا من شهر يونيو موضوعات تخص الأسرة، فسنتوقف قليلًا خلال الأسابيع القادمة، من اليوم وحتى نهاية السنة – إذا أراد ربنا وعشنا، وستكون موضوعاتنا تحت عنوان "فلسفة أو حكمة الأصوام في كنيستنا"، واليوم سأتكلم بصفة عامة، وفيما بعد في الأربعة أسابيع القادمة سنتناول صوم صوم من الأصوام الأربعة الكبيرة، ونرى ما وراءه روحيًّا وتقويًّا لنا كلنا".

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة الماضي، صوم الميلاد المجيد والذي يمتد لـ43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2023. 

قداسة البابا تواضروس الثاني ا قداسته ط صوم الميلاد القديس الانبا بيشوي الجمعة الماضي ١٦ هاتور

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وائل لطفي

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