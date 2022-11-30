الأربعاء 30 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 11 طن أرز شعير قبل بيعه في السوق السوداء بالبحيرة

المضبوطات
المضبوطات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة اليوم، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى المحافظة. 

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بكمية قدرها  11 طن أرز  شعير موسم 2022 داخل أحد المخازن وذلك لمخالفة القوانين والقرارات التموينية وتم التحفظ على الكمية المذكورة وتوريدها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية واتخاذ اللازم قانونا.

جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين  والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع العميد محمود زين العابدين من الادارة العامة لمباحث التموين والعقيد حسام البدري، مدير مباحث التموين بالبحيره وتوجيهات اشرف عبد الحميد وكيل المديرية وتحت إشراف سميرالبلكيمى مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية ومفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية و خالد زنقير مدير إدارة تموين حوش عيسى.

كما قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة "إدارة الرقابة والمتابعة" بالدیوان العام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وإدارات التموين والطب البيطري والمركز المطور لمراقبة الأغذية بكوم حمادة والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بحملات مرورية مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ، و٥فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

أسفرت الحملة عن  تحرير 38 محضر مابين عدم الإعلان عن الأسعار وسلع ولحوم واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعرض لحوم بطريقة تعرضها للتلوث والاتربة وجنح صحية لعدم توافر الإشتراطات ولعدم حمل شهادات صحية وتحرير 6 مذكرات غلق لمنشات تدار بدون ترخيص وتمثلت المحاضر والمضبوطات في الاتي ،ضبط 1440قطعة لبان و70 عبوة عصير ومياة غازية جميعهم منتهي الصلاحية، وتحرير 4 محاضر لحوم واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 35 كجم، وضبط 5 كجم لانشون غير صالح للإستهلاك الآدمى.

أرز شعير الادارة العامة لمباحث التموين مديرية التموين والتجارة الداخلي موسم 2022 محافظة البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

عبدالمجيد محمود يشكر السيسى: «تكريم غير متوقع.. ورؤية الرئيس سباقة دائمًا»

مخاطر الإدمان والمخدرات فى ندوة توعوية بجامعة المنوفية

ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين بالإسكندرية

«التعمير فى كل مكان»| «المنصورة الجديدة».. مدينة الجيل الرابع بمواصفات عالمية

جهاز مدينة 6 أكتوبر يُنظم ندوة تثقيفية بعنوان «كوني سر قوتك» (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى