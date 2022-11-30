ضبط 11 طن أرز شعير قبل بيعه في السوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة اليوم، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بكمية قدرها 11 طن أرز شعير موسم 2022 داخل أحد المخازن وذلك لمخالفة القوانين والقرارات التموينية وتم التحفظ على الكمية المذكورة وتوريدها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية واتخاذ اللازم قانونا.

جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع العميد محمود زين العابدين من الادارة العامة لمباحث التموين والعقيد حسام البدري، مدير مباحث التموين بالبحيره وتوجيهات اشرف عبد الحميد وكيل المديرية وتحت إشراف سميرالبلكيمى مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية ومفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية و خالد زنقير مدير إدارة تموين حوش عيسى.

كما قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة "إدارة الرقابة والمتابعة" بالدیوان العام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وإدارات التموين والطب البيطري والمركز المطور لمراقبة الأغذية بكوم حمادة والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بحملات مرورية مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ، و٥فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

أسفرت الحملة عن تحرير 38 محضر مابين عدم الإعلان عن الأسعار وسلع ولحوم واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعرض لحوم بطريقة تعرضها للتلوث والاتربة وجنح صحية لعدم توافر الإشتراطات ولعدم حمل شهادات صحية وتحرير 6 مذكرات غلق لمنشات تدار بدون ترخيص وتمثلت المحاضر والمضبوطات في الاتي ،ضبط 1440قطعة لبان و70 عبوة عصير ومياة غازية جميعهم منتهي الصلاحية، وتحرير 4 محاضر لحوم واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 35 كجم، وضبط 5 كجم لانشون غير صالح للإستهلاك الآدمى.