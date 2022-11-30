تجديد العضويات المتأخرة 15 سنة بمركز التنمية الشبابية فى الجزيرة

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على رأي اللجنة القانونية بالوزارة وكذلك الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري الخاص بتجديد العضويات المتأخرة والتي سقطت عن أصحابها من 3 سنوات حتى 15 سنة بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة طبقا لجداول الغرامات المقررة على أن يتم سداد الرسوم والغرامات المتأخرة خلال ديسمبر 2022.

ولاقي قرار وزير الرياضة قبولا كبيرا لدى الأعضاء التي سقطت عضويتهم لما يتمتع به مركز التنمية الشبابية بالجزيرة من موقع متميز ومنشآت رياضية من ملاعب وصالات وحمامات سباحة على أعلى مستوى.

ومن ناحية أخرى تستعد اللجنة المشرفة على المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الشباب والمدير التنفيذي لبدء العمل فى ملاعب البادل تنس وتطوير ملعب 1، و2 القانوني وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة.

من جانبه، يسابق شريف منصور المدير التنفيذي للمركز الزمن للانتهاء من جميع الإجراءات والموافقات ووضع برنامج زمني للانتهاء من أعمال تطوير الملاعب، والبدء فى تنفيذ ملاعب البادل تنس وافتتاحها فى أقرب وقت.

ووجه اللواء إسماعيل الفار إدارة المركز بالمتابعة المستمرة وتنفيذ رغبات واحتياجات الأعضاء بالتنسيق مع ادارة العلاقات العامة والإعلام بالمركز ونشر جميع الأخبار على الصفحة الرسمية الناطقة باسم المركز.