«الدستور» يكشف سر غياب سامسون عن قائمة الزمالك أمام المصرى

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سر استبعاد البنيني سامسون، مهاجم الفريق من قائمة الأبيض لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها، غدًا الخميس، ببطولة الدوري.

وأكد المصدر أن استبعاد سامسون ليس بسبب الإيقاف، ولكن لسبب فني، حيث يرى البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، أن سامسون غير جاهز من الناحية الفنية؛ بسبب غيابه لفترة طويلة عن المستطيل الأخضر وتأخره في العودة إلى القاهرة.

وأوضح المصدر أن اللاعب لم ينتظم في التدريبات الجماعية سوى في الـ48 ساعة الماضية، ولم تكن كافية لتجهيز اللاعب لمباراة المصري.

وشدد المصدر على أن فيريرا يضع مبدأ وهو اكتمال جاهزية أي لاعب من الناحية الفنية وعدم الدفع به نهائيًا دون مشاركته في التدريبات الجماعية ما لا يقل عن 4 أيام.

وتضم قائمة الزمالك لمباراة المصري البورسعيدي كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمد طارق - عبد الله جمعة - حاتم سكر

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - محمد خضري - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

ويغيب نبيل عماد دونجا لاعب الوسط في ظل خضوعه للمرحلة الأخيرة من التأهيل بعدما أجرى من قبل جراحة غضروف الركبة.

وفي نفس الوقت يفتقد الفريق خدمات محمود عبدالرازق "شيكابالا" للإصابة في بكدمة في مفصل الكتف، محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للإصابة برشح في الركبة، كما يغيب محمد عبدالغني مدفع الفريق في ظل خوضه المرحلة الأخيرة من التأهيل، في ظل إصابته من قبل في العضلة الأمامية.

ويغيب أحمد فتوح لعدم الجاهزية الفنية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في وجه القدم، بالإضافة إلى المغربي زكريا الوردي الذي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية، بالإضافة إلى يوسف حسن الذي يغيب بداعي الإصابة.