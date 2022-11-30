«أطفالنا مستقبلنا».. احتفالية ترفيهية بأعياد الطفولة في جامعة مطروح

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة مطروح، اليوم الأربعاء، احتفالية ترفيهية بعنوان "أطفالنا مستقبلنا"، لبراعم جامعة الطفل بالجامعة، وأطفال روضات المحافظة، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور مصطفى النجار، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الطفولة الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عباس، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين والطلاب بكلية التربية للطفولة المبكرة، وعدد من مشرفات وأطفال روضات المدارس بالمحافظة.

وأعرب رئيس جامعة مطروح، الدكتور مصطفى النجار، عن سعادته لاستضافة الطلاب بجامعة مطروح والتي بدأت عملاقة، مضيفًا أن الاحتفال بأعياد الطفولة، يمثل جزءًا مهمًا من توجه الأنشطة الطلابية داخل الجامعة، وعنصرًا أساسيًا في التواصل المُجتمعي الذي توجهه الجامعة للمجتمع الخارجي، موضحًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف لتعزيز الاهتمام بالطفل باعتبار أن بناء المواطن المصرى يبدأ من الطفولة.

من جانبها، أوضحت الدكتور سهى أمين، القائم بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، أن الاحتفال بعيد الطفولة يهدف للتأكيد على حقوق الأطفال، وإضفاء السعادة على حياتهم، مضيفةً أن الاحتفالية تهدف لتعريف الطفل بمرحلة الطفولة المبكرة؛ لأنها تمثل مرحلة أساسية في حياته، حيث تتشكل فيها ملامح شخصيته، وتتفتح فيها المواهب، فالطفل يمثل الخلية الأساسية للمجتمع، متوجهةً بالشكر لجميع القائمين على الفعالية من منسوبي الكلية، للمساهمة في خروج الاحتفالية بتلك الصورة المشرفة.

بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الجمهوري، تلاه آيات من الذكر الحكيم، عرض تقديمي، اسكتش "جامعتي" للتعريف بكليات الجامعة المختلفة، أنشطة زراعية، أنشطة خارجية تتضمن مسابقات وألعاب، أنشطة فنية موسيقية ومسرحية، وفي ختام الفعالية تم توزيع الهدايا على الأطفال.