الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى...

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى «إعصار 65»

القوات المسلحة
القوات المسلحة

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى (إعصار 65) والذى تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى ويستمر لعدة أيام ، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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وألقى اللواء أح عاصم جمعة عاشور قائد الجيش الثالث الميداني كلمة أشار فيها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى تدريب رجال الجيش الثالث الميداني ، للوصول إلى أرقى المستويات والإرتقاء بمعدلات الآداء والحفاظ على ما لديهم من أسلحة ومعدات .

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وبدأت المرحلة الرئيسية بعرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات ، ثم إجراءات تنظيم التعاون لكافة العناصر المشاركة بالمشروع ، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف غير المخططة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار المناسب أثنـاء إدارة العمليات .

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وفى ختام المشروع نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلي الجيش الثالث الميداني ، مشيداً بالأداء المتميز الذى ظهرت عليه العناصر المشاركة بالمشروع ، كما طالبهم بالحفاظ على المستوى الراقى والكفاءة القتالية واستعدادهم الدائم للحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته.

كما قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد إحدى نظم ومقلدات الرماية "المايلز " بأحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانى للإطمئنان على تحقيقها أقصى درجات الواقعية خلال مراحل التدريبات المختلفة .

حضر المشروع والجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة .

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

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