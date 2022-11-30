محافظ المنيا يتابع التشغيل التجريبى لكوبرى ملوى أعلى الإبراهيمية

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال التشغيل التجريبي لكوبري ملوي أعلى ترعة الإبراهيمية جنوب المحافظة، عبورًا بمزلقان السكة الحديد، والذي تم تنفيذه بطول 2 كيلومتر على 5 محاور تربط شرق ملوي بغربها بشمالها.

رافق المحافظ، اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، والمهندس أحمد عاطف، مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير.

وقال المحافظ، إن إنشاء الكوبري يأتي تيسيرًا على المواطنين للانتقال بين شرق وغرب المدينة، وتخفيفًا لمشكلة الازدحام والتكدس، وتحقيق السيولة المرورية، مؤكدًا أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية، والارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة وجّه المحافظ بالاستجابة لعدد من الملاحظات والاقتراحات للمواطنين على عملية التشغيل التجريبي، خاصة تحديد أماكن مقترحة لاتجاهات السيارات للتحرك شمالًا في اتجاه مركز المنيا، وكلف المحافظ، مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير بسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة لإنهاء مطالب المواطنين والتيسير عليهم.

كما تفقد المحافظ، خلال الجولة، المنطقة المقترحة بجوار السكة الحديد لتنفيذ مجمع مواقف سيارات لمركز ومدينة ملوي، وكذلك أعمال جسات الأرض لإنشاء كوبري مشاة لخدمة أهالي الملكية البحرية، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من استكمال التنسيقات اللازمة، للبدء في تنفيذ المشروعات لخدمة مواطني مركز ومدينة ملوي.