التفاصيل الكاملة لعقد النيابة الإدارية تدريب «مكافحة جرائم العنف ضد المرأة»

عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، اليوم الأربعاء، التدريب التفاعلي لعدد من أعضاء النيابة الإدارية، حول «دور هيئة النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل».



جاء ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتور مايا مرسي، وبتشريف المستشار سناء خليل رئيس محكمة الاستئناف، وعضو المجلس القومي للمرأة، ومقرر اللجنة التشريعية، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.



وفي كلمة المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي ألقاها نيابة عنه المستشار الدكتور محمد رامي، مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بكلًا من المستشار سناء خليل، رئيس محكمة الاستئناف، وعضو المجلس القومي للمرأة، ومقرر اللجنة التشريعية، والقاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وبالأعضاء المشاركين.



وأعرب عن شكره للمستشار عمر مروان، وزير العدل، لرعايته الكريمة لذلك البرنامج التدريبي الهام، مؤكدًا أهمية البرامج التدريبية بصفة عامة، والبرامج المتعلقة بتدريب أعضاء النيابة الإدارية على مهارات التحقيق والتصرف، وحماية المرأة من العنف بصفة خاصة.

وأكد حرص دستور ٢٠١٤ على إرساء الإطار الدستوري اللازم لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، ثم جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر ٢٠٢١، لترسيخ تعزيز حقوق الإنسان والمرأة، وأن النيابة الإدارية بدورها، ووفقًا لاختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية، تملك من الأدوات ما يمكنها من دعم حماية حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها ومناهضة ما قد تتعرض له من عنف في مجال العمل وممارسات الوظيفة العامة.



واختتم كلمته، بأن ذلك البرنامج التدريبي يأتي استكمالًا لخطة التدريب التي أولتها النيابة الإدارية اهتمامًا كبيرا وذلك من منطلق إدراكها لأهمية التدريب واتساقًا مع جهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، في رفع قدرات العنصر البشري لديها، والذي يعد الركن الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.



كما تفضل المستشار سناء خليل، رئيس محكمة الاستئناف، وعضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية، بإلقاء كلمة رحب فيها بالحضور وأكد فيها دور النيابة الإدارية البالغ الأهمية في مجال دعم حقوق المرأة، وحظر التمييز ضدها، وأن كافة مؤسسات الدولة تتضافر جهودها من أجل مكافحة كافة أشكال التمييز، وأن التدريب الحالي يأتي بالتزامن مع الجهود الدولية خلال فترة الـ ١٦ يومًا لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة.



وفي كلمتها، نقلت القاضية أمل عمار- مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، تحية المستشار عمر مروان وزير العدل للحضور وتقدمت بالشكر للمستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وللمستشار الدكتور محمد رامي – مدير مركز التدريب القضائي، مؤكدة أن هذا التدريب يأتي في إطار الشراكة المستمرة بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والنيابة الإدارية.



وفي إطار أنشطة المجلس القومي للمرأة ضمن حملة الـ ١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي الحملة العالمية التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، والتي تبدأ من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي حرصت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إطلاقها لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة.



وفي هذا الإطار قام المستشار عمر مروان وزير العدل، بتبني العديد من الاستراتيجيات لدعم تلك الجهود، وإصدار قرارًا بإعادة هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالوزارة، وإنشاء إدارة حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، وأنهت كلمتها بأن المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة القاضية بصفة خاصة تعيش حاليًا عصرها الذهبي، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.