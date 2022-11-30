محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، بديوان عام محافظة بورسعيد، لمناقشة مستجدات الأعمال حول عدد من مشروعات التعاون بين الشركة والمحافظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، كل الموضوعات المتعلقة بإنهاء العمل في عدد من محطات الصرف الصحي ومياه الشرب الجاري تنفيذها، وسبل تذليل أي عقبات قد تواجه إنهاء المشروعات.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتعاونها المثمر مع محافظة بورسعيد، في دعم خطة التوسع في إنشاء وتطوير العديد من محطات الصرف الصحي لاستيعاب المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، ومعالجة مشكلات الصرف في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

من جانبه، وجه رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المستمر مع الشركة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على أعلى مستوى، مشيدًا بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد على كل الأصعدة.