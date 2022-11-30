حبة غلة تنهي حياة ربة منزل لخلافات زوجية في الشرقية

لقيت سيدة مصرعها، الأربعاء، إثر إصابتها بحالة إعياء شديدة بسبب تناولها حبة غلال سامة بالشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى، بوصول "حنان. ع "، 27 عاماً، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

تبين من التحريات الأولية قيام المجنى عليها بتناولها حبة الغلة السامة بسبب خلافات زوجية، فأصيبت بحالة إعياء شديدة، وتم نقلها بمعرفة الأهل إلى عيادة طبيب ناحية قرية أبو شلبى دائرة مركز فاقوس، لكنها فارقت الحياة.

تم إبلاغ الاجهزة الأمنية ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزى، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.