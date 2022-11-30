مصر تترقب رد الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بشأن تنظيم بطولة العالم

طلب اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، تنظيم مصر لبطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما.

ويأمل ياسر قمر في الحصول على موافقة الاتحاد الدولي على استضافة البطولة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصر وقدرتها على استضافة أكبر الأحداث.

واجتمع رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة أمس الثلاثاء مع رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة، وذلك على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، وطلب قمر تنظيم مصر لبطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما.

جدير بالذكر أن مصر طلبت أيضًا استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للرجال المقرر إقامتها في شهر أغسطس 2023، وأيضًا تنظيم بطولة إفريقيا للأندية "رجال وسيدات" والتي ستقام في شهر أبريل القادم.

وينتظر الاتحاد المصري للكرة الطائرة قرار الاتحاد الدولي والإفريقي حق تنظيم بطولتي العالم وإفريقيا خلال الفترة المقبلة، وتستطيع مصر تنظيم كافة البطولات نظرا للبنية التحتية والملاعب الكبرى ومميزات عديدة استطاعت مصر أن تكون في المركز الأول في استضافة البطولات الكبرى.

وكان المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد، وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد، قد حضروا اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي المقام حالياً بدولة المغرب.

ويعمل الاتحاد المصري للكرة الطائرة دائما على تطوير جميع المنتخبات والفئات السنية والتواجد في البطولات الكبرى وتحقيق الإنجازات لضمان المنافسة من جديد على المراكز الأولى خلال المرحلة المقبلة.