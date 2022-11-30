الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة جديدة تؤكد أن اتباع نظام نباتي يحمي الرجال من السرطان

النظام النباتي
النظام النباتي

إن تناول نظام غذائي نباتي مع التركيز على الخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات له تأثير أكبر مما تعتقد.

أظهر بحث جديد أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء لدى الرجال بنسبة 22٪.

ووجدت دراسة أجريت على 79952 رجلاً أن أولئك الذين تناولوا أكبر كميات من الأطعمة النباتية الصحية كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 22٪ مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل.

ومن المثير للاهتمام أن الرابط نفسه لم يتم العثور عليه في النساء، حيث تمت دراسة 93475 أيضًا.

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نشر كيم في مجلة BMC Medicin من جامعة Kyung Hee  كوريا الجنوبية ، قال عن بحثه: "سرطان القولون والمستقيم هو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم على مدى العمر هو واحد من 23 للرجال وواحد، في 25 للنساء.

على الرغم من أن الأبحاث السابقة قد أشارت إلى أن النظم الغذائية النباتية قد تلعب دورًا في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، إلا أن تأثير الجودة الغذائية للأطعمة النباتية على هذه العلاقة لم يكن واضحًا.

تشير النتائج إلى أن اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على النباتات يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

الدراسة كانت الأطعمة النباتية الصحية عبارة عن الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والزيوت النباتية والمكسرات والبقوليات (مثل العدس والحمص) والشاي والقهوة.

كانت الأطعمة النباتية الأقل صحة هي الحبوب المكررة وعصائر الفاكهة والبطاطس والسكريات المضافة.

وأضاف كيم: "نتوقع أن مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن تسهم في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عن طريق قمع الالتهاب المزمن الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان".

نظرًا لأن الرجال يميلون إلى أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم من النساء، فإننا نقترح أن هذا يمكن أن يساعد في تفسير سبب ارتباط تناول كميات أكبر من الأطعمة النباتية الصحية بتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الرجال وليس النساء.

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سرطان المستقيم نظام نباتي دراسة جديدة الرجال البقوليات

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وائل لطفي

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