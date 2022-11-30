كيف سهلت التكنولوجيا المتقدمة طرق الدفع الدولية وعمليات الشراء؟

أجاب موقع "يوروبيان بيزنس ريفيو"، الدولي، على تساؤل، حول إلى أي مدى سهلت التكنولوجيا المتقدمة طرق الدفع الدولية وعمليات الشراء؟.

وأشارت في تقرير، إلى أنه بينما نمضي قدمًا كل يوم ، نرى العالم يصبح قرية عالمية مع كل التطورات التكنولوجية، ولا يمكن لأحد أن ينكر حقيقة أن التكنولوجيا تجعل حياتنا أسهل وأسرع، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشراء والبيع ، مهدت التكنولوجيا طرقًا جديدة لازدهار الأسواق.

وأضاف التقرير، أن العمليات التقليدية التي استغرقت أسابيع وكلفت ثروة قد عفا عليها الزمن الآن بسبب التقنيات الحديثة والمحسّنة.

فمنذ ظهور الخدمات المصرفية الرقمية، لم يعد الإفراط في الأعمال الورقية للفواتير والمدفوعات مطلباً بدأ مفهوم التسوق عبر الإنترنت والمدفوعات عبر الإنترنت في أواخر التسعينيات، وتم إجراء أول دفعة عبر الإنترنت لشراء بيتزا من بيتزا هت في عام 1994!

وهناك العديد من الطرق التي تسمح لك بالدفع مقابل مشترياتك الدولية بنقرة واحدة، في هذه التقرير سنناقش بإيجاز التقنيات التي تجعل الفواتير الدولية أسهل.

التحويلات المصرفية

التحويلات المصرفية هي إحدى طرق الدفع الأكثر استخدامًا والتي يستخدمها الناس للتداول على المستوى الدولي، تحتاج فقط إلى رقم IBAN / رمز سويفت أو رقم توجيه لتلقي أو إرسال المدفوعات دوليًا ردًا على فواتيرك

ومع ذلك ، من المهم معرفة أن بعض البنوك تخصم رسومًا خفية على كل تحويل تقوم به.

ولفت إلى أن أحد العيوب الرئيسية للتحويلات المصرفية هو عملية التحقق الضرورية لربط دفعة بفاتورة، في بعض الأحيان ، في أسوأ السيناريوهات ، يمكن أن تتعطل مدفوعاتك في منتصف الطريق ، مما يجعلك جاهلًا تمامًا بما إذا كانت أموالك قد وصلت إلى البائع أم لا.

الخصم المباشر

هناك طريقة أخرى للتأكد من دفع فواتيرك الدولية في الوقت المناسب وهي اختيار الخصم المباشر، فما هو الخصم المباشر؟

كما يوحي الاسم ، فإن العقد الموقع مع أحد البنوك هو الذي يصرح لطرف ثالث بسحب الأموال من حساب الشخص في تواريخ محددة مسبقًا ، وعادةً ما يكون ذلك لدفع الفواتير.

يُستخدم الخصم المباشر في الغالب لفواتير الخدمات العامة المتكررة ، مما يعني أنك إذا كنت عميلاً منتظمًا لأي علامة تجارية دولية ، فإن هذا الخيار يناسبك! تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام الخصم المباشر في أنه لا داعي للقلق مطلقًا بشأن دفع الرسوم المتأخرة لفواتيرك.

شركة الخدمات المالية

أخيرًا ، يأتي دور الخدمات المالية للأطراف الثالثة مثل كريزكو، بدأت Crezco والعديد من الشركات الأخرى العمل مؤخرًا في الماضي، إنهم يهدفون إلى توفير حل كامل لجميع مشاكلك المصرفية، سواء كانت مدفوعات دولية أو فواتير، فقد قاموا بتغطيتك بأكثر من 70 عملة متاحة حاليًا على متن الطائرة.

ليس ذلك فحسب ، فهي تسمح لك بالاستيراد من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة بأسعار معقولة أيضًا ، دون الحاجة إلى دفع أسعار باهظة، تتم عملية استيراد البضائع بالكامل وفقًا للقوانين واللوائح

أفضل شيء بخصوص خدمات الجهات الخارجية هو أنها سريعة وآمنة، يقدمون خدماتهم بأسعار منخفضة مقارنة بالسوق.