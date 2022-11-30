الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلة أفريقية: مصر تمتلك إمكانيات هائلة للطاقة المتجددة

طاقة الرياح
طاقة الرياح
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قالت مجلة “ESI Africa” الأفريقية المتخصصة في أخبار الطاقة، إن مصر مستعدة لتحقيق هدف طاقة الرياح لعام 2035 وتمتلك إمكانات هائلة للطاقة المتجددة.

 

وأضافت المجلة أن الحكومة المصرية وضعت عددًا من الإجراءات موضع التنفيذ لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

 

وأشار التقرير إلى أنه تلبية الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة، اتبعت الحكومة المصرية استراتيجية تنويع الطاقة المعروفة باسم استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الحفاظ على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في البلاد. من هدف الطاقة المتجددة البالغ 42 ٪ خططت الاستراتيجية لطاقة الرياح لتعويض 12٪ - والباقي يأتي من مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المائية الصغيرة، لتحقيق هذه الأهداف، وعملت الدولة على زيادة قدرتها على طاقة الرياح بشكل سريع.

 

وقالت المجلة إن مصر معروفة بأنها تمتلك بعضًا من أفضل مصادر طاقة الرياح في العالم على الضفتين الشرقية والغربية لنهر النيل ، وكذلك في خليج السويس، ومع سرعة الرياح العالية التي تصل إلى 9-10 أمتار في الثانية ، والاستثمارات القوية في هذا المجال ، تقدر GlobalData أن الدولة يجب أن تحقق هدف طاقة الرياح الخاص بها بسهولة.

 

ومن المتوقع أن تمثل طاقة الرياح 12.2٪ من إجمالي التوليد السنوي في عام 2035. نظرًا للمناخ ، فإن إمكانات الطاقة الشمسية في البلاد مرتفعة أيضًا، وقد أدخلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (MoERE) تعريفة القياس الصافي والتغذية ( FiT)، والحوافز الضريبية لتعزيز توليد الطاقة المتجددة.

 

وكانت قالت مجلة “ESI Africa” الأفريقية المتخصصة في أخبار الطاقة، إن الحكومة المصرية تتخذ خطوات ملموسة لتعزيز أمن الطاقة والحفاظ على موارد البلاد الطبيعية في ظل التغيرات المتصاعدة التي يشهدها العالم، ما يؤكد استعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي "COP 27" المقرر انعقاده في شرم الشيخ في نوفمبر من هذا العام.

وألقت المجلة بالضوء في هذا الصدد على توقيع مصر اتفاقية مع السعودية لبناء أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالرياح في الشرق الأوسط، باستثمارات تبلغ 1.5 مليار دولار.

استراتيجية الطاقة استضافة مؤتمر المناخ COP 27 الحكومة المصرية الحوافز الضريبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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