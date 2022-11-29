عمومية «الكونغ فو» توافق على الحساب الختامي وميزانية الاتحاد

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للووشو كونغ فو، برئاسة شريف مصطفى التي أقيمت اليوم في قاعة الاجتماعات بمبنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة الدولي على الحساب الختامي مع اعتماد الميزانية.

حضرت 20 هيئة من أصل 21 هيئة ونادي يحق لهم حضور الجمعية العمومية للاتحاد المصري للووشو كونغ فو ليصبح الاجتماع صحيحا وسط إجماع من جميع الهيئات على الموافقة على بنود اجتماع الجمعية العمومية.

وناقش الاجتماع اعتماد الميزانية والحساب الختامى، ومكافأة المدير التنفيذى والمدير المالى، مع تعيين مراقب حسابات وتحديد مهامه.

وقدم رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد على حضور أعمال الجمعية العمومية ومناقشة كافة بنود اجتماع الجمعية العمومية، قائلا : «الكونغ فو على قلب رجل واحد» وهو ما لامسه اليوم خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد.